Calcio dilettanti – Castellana, colpo Nardi. Mazzocchi è pirata

MANTOVA Comincia ad animarsi il mercato delle mantovane nel calcio dilettanti: ieri sera la Castellana ha fatto firmare l’accordo al trequartista Mattia Nardi, ex Breno e Asola, nelle ultime stagioni con la maglia del Cellatica. Il Castiglione attende solo i tempi tecnici per tesserare Gerardo Ricciardi: si tratta di un ritorno del forte terzino classe 2003, alla corte dei presidenti Laudini e Perani dopo le esperienze tra Desenzano e Ciliverghe. La trattativa avrebbe dovuto restare “sommersa” per un altro giorno, ma c’è stata una nuova accelerazione che ha portato alla definizione del trasferimento. Intanto la Governolese ufficializza un colpo ormai nell’aria da diversi giorni: arriva Cristian Mazzocchi dal Luzzara di Promozione emiliana. Ma ovviamente la campagna acquisti per mister Bizzoccoli non si ferma qui. L’ultimo obiettivo in ordine di tempo è l’arcigno mediano Visioli, che però il Gonzaga non ha nessuna intenzione di far partire. Anche la Serenissima ha dato l’input di provare a trattenere Nizzola, altro obiettivo dei Pirati e che piace pure, non è un mistero, pure al Marmirolo e allo Sporting Club. Diverse valutazioni anche sulle uscite: qualche elemento veronese potrebbe avere le valigie in mano. Restiamo in Promozione, dove l’Asola ha salutato l’esterno in quota Biazzi: il 2005 rientra al Ciliverghe, suo club di proprietà. Nel frattempo la priorità dei biancorossi come dicevamo è quella di portare a casa un centrocampista, prima di cercare una punta, visto l’infortunio a Nouoioura e l’addio a Di Mango. Sembrano sfumare dunque i discorsi che portavano a Rasini, ma servirà sicuramente anche una quota 2005 per dare massima scelta a mister Franzini anche per quanto concerne i giovani obbligatori in categoria.