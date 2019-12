Rally – Cimarosti-Cerea (Solferino Pecso) a ridosso del podio

Solferino Anno solare agli sgoccioli e stagione agonistica in dirittura d’arrivo anche per gli equipaggi della Solferino Rally Pecso.

Al Rally Ronde Città dei Mille (Selvino, Bg) domenica scorsa erano ben tre gli equipaggi presenti, tutti sulla pedana d’arrivo in ottime posizioni: Cimarosti-Cerea hanno concluso ai piedi del podio a bordo dell’inossidabile Renault Clio Williams Gr. A7. Trinca Colonel-Treccani, dopo un’errata scelta di gomme sulla prima ps, a suon di temponi portavano la prorpia Citroen Saxo in quarta posizione di N2. L’equipaggio Zorzi-Pasini ha condotto con la fida Peugeot 208 una gara da protagonista nelle parti alte della classifica, ma un banale errore l’ha relegato in 12esima posizione di R2.

L’ultima gara dell’anno non poteva essere che su terra: nel prossimo fine settimana, Gozzoli-Colombo correranno il Rally Master Show a Treviso a bordo della Renault Twingo R2.