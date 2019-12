Dalla Regione 400mila euro a Casalmoro per Corte Castello

CASALMORO – Arrivano altri 400mila euro per Corte Castello. Lo stanziamento proviene da Regione Lombardia e verrà utilizzato per un progetto del Comune nei confronti dell’antica corte. Il progetto prevede la realizzazione di un centro polifunzionale attraverso il recupero e la ristrutturazione del Grande Fienile della Corte Castello.

Si tratta di nuove risorse stanziate nell’ambito del bando Lombardia to stay. A livello regionale, in totale ci sono 3 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 6 milioni iniziali che, su indicazione dell’assessorato al turismo, marketing territoriale e moda, erano stati messi a disposizione per il triennio 2019-2021 a sostegno dello sviluppo e della realizzazione dei migliori progetti di marketing territoriale volti a incrementare l’attrattività e la competitività della destinazione Lombardia. Ora, grazie ad un emendamento al bilancio, è possibile sostenere economicamente tutti i progetti in graduatoria ammessi al finanziamento, tra i quali anche il progetto del Comune di Casalmoro.

«Grazie alle nuove risorse Regione Lombardia riesce a soddisfare le esigenze di tutti i progetti che erano stati considerati finanziabili – sottolinea l’assessore regionale a turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni -. L’ennesima dimostrazione del grande successo di una misura che mira a valorizzare i territori, il loro Genius Loci, e promuoverne le singole specificità. Lombardia to stay permetterà a tutti coloro che si sono messi in gioco di dar vita a progettualità innovative, in grado di attrarre turisti, valorizzare gli investimenti produttivi, diventando un volano importante per lo sviluppo economico locale. Un passo in avanti decisivo – conclude l’assessore regionale – per rendere la nostra regione sempre più attrattiva in una chiave di marketing territoriale; un impegno, quello di Regione Lombardia, sempre più inteso a sostenere le buone idee».