Pallavolo serie B2 f – La Davis fa visita allo Zerosystem, Viadana all’esordio con il Cerea

Mantova Davis Stradella e Viadana stasera cominciano il loro cammino nel girone E della B2 femminile. Il team di Enrico Pinzi rende visita a San Damaso al retrocesso Zerosystem (ore 18, arbitri Rossi di Reggio Emilia e Khatra Jaswinder Singh di Piacenza). «Le modenesi si annunciano squadra ostica – spiega il tecnico Pinzi – Dovremo essere particolarmente concreti e pazienti, conoscendo dalla scorsa stagione la realtà del volley emiliano». Veloce replica del vice Diego Pavan: «Loro sono una compagine rodata che gioca in un impianto molto piccolo, ma questo non deve essere un alibi per noi». Problemi a una spalla per Fedrizzi. Il Viadana, che ha rilevato il diritto del Modena Volley, riceve al PalaFarina il Cerea (ore 18.30, arbitri Luisa Proietti e Adriana Bruno di La Spezia). «Partire col piede giusto aiuterebbe il morale del gruppo – afferma coach Nicola Bolzoni – Affrontiamo un team esperto della categoria, ma ho fiducia nella capacità delle mie atlete di far bene».