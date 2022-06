Rally – Solferino Pecso, tripletta di vittorie a Castiglione

SOLFERINO Tanti impegni per la Solferino Rally Pecso nello scorso fine settimana, ben quattro sono stati i campi di gara sui quali gli equipaggi della scuderia virgiliana hanno calcato la scena. Vediamo nel dettaglio. Nella vicina Castiglione delle Stiviere, la gara di Formula Driver organizzata dalla Racing OffRoad ha visto monopolizzata l’intera categoria di B1: Antonello Pelizzari su Peugeot 205 è giunto terzo, Franco Merighetti ottimo secondo con la propria Peugeot 106 KIT al rientro dopo un anno di fermo e il solito Mattia Zanini primo a bordo della Citroen Saxo VTS; da segnalare inoltre le vittorie di categoria di Luca Lorenzini su Fiat X1/9 (D2) e Davide Cimarosti su Fiat Uno Turbo S, oltre al secondo posto nella classe rally B per l’esordiente Francesco Finco su Peugeot 106. Nella vicina provincia di Brescia, Alessandro Bondanza ha ottenuto uno strepitoso secondo posto di categoria nel Trofeo Vallecamonica valevole per il Campionato Italiano Velocità della Montagna a bordo della non facile vettura Sport Osella PA 21 CN. Un pezzo di Solferino Rally anche in Grecia dove nella gara di Tout Terrain, valevole per il campionato Continentale, l’equipaggio composto da Ambrosetti e Darchi, a bordo della Suzuki Grand Vitara, ha ottenuto un ottimo quarto posto di categoria dopo ben 600 km di gara.

Gli impegni della Solferino Rally Pecso proseguono in questo weekend sulla pista di Veronella per la gara di autocross in notturna con i piloti Luigi Faccincani su Fiat Ritmo Proto e Alessandro Arnaldini su Tubolare Suzuki, mentre Luca Bianchi (Fiat Uno 1.6) parteciperà allo Slalom di Montefiorino (Mo).