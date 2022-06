Incendio a Campione, a fuoco una barchessa: bruciato anche il tetto in eternit

CAMPIONE (Borgo Viiglio) – A dare l’allarme è stato lo stesso proprietario ma all’arrivo dei vigili del fuoco, giunti sul posto da Mantova in pochissimo tempo, la barchessa ormai era già ridotta in un cumulo di macerie. Ieri mattina, poco prima delle 9.30, è andata a fuoco una barchessa in un’azienda agricola a Campione di Borgo Virgilio, in località via Fantine.

Da un prima ricostruzione fatta dai vigili del fuoco il rogo sarebbe partito da una roulotte parcheggiata a pochi metri dall’immobile bruciato e dalla casa disabitata. Nessun ferito ma parechi i danni visto, che come detto, l’intera barchessa è andata in fumo, all’interno della quale, tra l’altro, pare ci fossero ammassati diversi rifiuti tanto che sul luogo è arrivato anche un tenico dell’Ats. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare, per riuscire a spegnere completamente l’incendio e smassare i detriti, per più di tre ore.