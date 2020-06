Rugby C2 – Il Chiese saluta Castiglia e Pintossi

CASALMORO Dopo una sola stagione Castiglia e Pintossi lasciano la conduzione tecnica del Micro-B del Chiese, che anche nella prossima stagione sarà impegnato nella serie C lombarda.

«Una decisione che è stata presa di comune accordo – afferma il presidente Stefano Malcisi – con i due tecnici. La società li ringrazia con tanto affetto per quello che in pochi mesi hanno dato e fatto per la prima squadra. Un lavoro appassionato, competente, che è stato ben recepito dai ragazzi ed è servito molto alla crescita del gruppo. Tutti i progressi fatti potranno essere messi ancor più a frutto nella prossima stagione. Questo campionato è durato solo pochi mesi; in campo comunque i ragazzi non si sono mai tirati indietro, hanno cercato di applicare al meglio gli schemi e quanto chiedevano loro i due validissimi allenatori. Come dirigenti siamo comunque già al lavoro per trovare il nuovo o i nuovi tecnici. Non stiamo cercando solo in terra bresciana; ci potrebbero dunque essere delle sorprese. Contiamo a breve di poter annunciare le scelte fatte. Per quel che concerne la programmazione per la prossima stagione, stiamo lavorando “facendo finta” che non ci sia stato il Coronavirus e che quindi tutta la stagione, includendo anche il settore giovanile, si sia conclusa come da calendario e senza difficoltà. Stiamo già gettando le basi per il futuro e c’è da parte nostra tanta voglia di andare avanti, migliorare e far crescere ancor di più la nostra attività e il nostro club». Il presidente Stefano Malcisi e il resto della dirigenza fanno ancor più affidamento per il futuro sul settore giovanile, per avere in casa giocatori già formati che possano il prima possibile far parte dell’organico della prima squadra.