Auto trapassata dal guardrail, illesi quattro giovani mantovani

TRENTO Poteva finire in tragedia l’incidente, occorso l’altro ieri pomeriggio in provincia di Trento, che ha visto coinvolti, loro malgrado, quattro giovani mantovani, per fortuna miracolosamente tutti illesi. Erano infatti circa le 18 di lunedì quando, a Volano sulla statale 12 della Vallagarina, l’auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un guardrail, con quest’ultimo che ha trapassato tutto il motore, e spezzato un idrante. Nemmeno un graffio invece per gli occupanti, un 23enne e tre 19enni.

Il gruppo di amici stava facendo ritorno a casa nel Mantovano, dopo essersi goduti una giornata di relax sulle montagne trentine, quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, con l’Opel Corsa bianca su cui erano a bordo che ha iniziato così a sbandare per poi impattare prima contro il guardrail, che ha sfondato la parte anteriore dell’utilitaria, e poi contro un idrante posto sulla strada per le emergenze. L’impatto è stato particolarmente violento al punto tale che l’idrante è stato divelto. Ma, come detto, per i ragazzi a bordo a parte un comprensibile spavento non ci sono state conseguenze fisiche.

A risentire del sinistro è stata però la viabilità: oltre alle operazioni di rimozione del veicolo, completamente distrutto, c’è stato da ripristinare l’idrante: la rottura, infatti, ha provocato il riversamento di diversi litri d’acqua sulla sede stradale. Per questo si è reso necessario spargere un’abbondante quantità di soluzione salina per evitare che, date le temperature invernali, si formasse una patina di ghiaccio nel tratto interessato.