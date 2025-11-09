Rugby Coppa Italia – Il Viadana travolto a Padova (57-7)

PADOVA Una partita molto difficile anche da raccontare quella andata in scena ieri al “Memo Geremia”, tra il Petrarca Padova e la seconda squadra del Viadana, nel terzo turno di Coppa Italia. Il 57-7 finale è un risultato che lascia poco spazio a divagazioni di sorta, con l’unico bagliore di luce rappresentato dal bellissimo calcio passaggio di Ferro a beneficio di Bussaglia, che raccoglie l’invito dell’apertura e sigla l’unica meta giallonera, arrivata all’80’.

PETRARCA PADOVA-VIADANA 57-7

MARCATORI P.t. 6’ m Zapata (5-0); 15’ m Destro tr Donato (12-0); 19’ m Zapata (17-0); 26’ m Della Silvestra tr Donato (24-0); 33’ m Trotta tr Donato (31-0). S.t.: 50’ m Barbatti tr Donato (38-0); 60’ m Santinello tr Donato (45-0); 66’ m Minervino (50-0); 75’ m Botturi tr Chillon (57-0); 80’ m Bussaglia tr Ferro (57-7)

PETRARCA RUGBY Pietramala (55’ Chillon); Scalabrin; Broggin (46’ Santinello); Destro; Della Silvestra; Donato; Jimenez; Trotta (55’ Casolari); Casolari (43’ Goldin temp.); Botturi; Telandro (70’ Ghigo); Nowlan (66’ Marchetti); Torres (46’ Barbatti); Zapata (55’ Minervino); Pisani (46’ Pelliccioli). All.: Jimenez-Griffen.

RUGBY VIADANA 1970 Bernardi; Sanchez (72’ Munoz); Loubser; Zaridze; Bussaglia; Ferro; Jelic (61’ Manfredi); Orellana (62’ Agosta); Gamboa; Colledan; Broccio (61’ Mochi); Aguirre (47’ Loretoni); Caro Saisi (55’ Simonini); Casasola (55’ Halalilo); Mistretta (55’ Olivari). All.: Anesi-Madero-Tejerizo.

ARBITRO Merli.

NOTE Giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori presenti 800. Calciatori: Donato (5-7); Chillon (1-2); Ferro (1-1). Punti conquistati: Petrarca 5, Viadana 0.