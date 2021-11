Rugby giovanile – Mantova U11 senza rivali a Brescia

MANTOVA Weekend impegnativo per le rappresentative Under 7, Under 9 e Under 11 del Rugby Mantova.

I primi due gruppi guidati da Monica Castelletti hanno preso parte al concentramento di Desenzano sul Garda distinguendosi per intensità e gioco di squadra nell’arco di tutto le partite. Entrambe le squadre hanno giocato contro i padroni di casa e contro il Rovato riuscendo a cogliere importanti vittorie per cementare ulteriormente il gruppo. Tanto divertimento e collaborazione, quindi, per i giovanissimi virgiliani, i quali si sono esibiti per la prima volta in condizioni quasi proibitive con temporale, vento e grandine.

L’Under 11 guidata da Michela Merlo ha vinto tutte e cinque le partite disputate nel concentramento di Brescia. Allo stadio Invernici dello Junior Brescia, i biancorossi sono usciti vincitori contro i padroni di casa, i Black Eagles Rugby Ambivere e il Bassa Bresciana Rugby. Così Michela Merlo: «I ragazzi hanno combattuto e mostrato un’ottima grinta e occupazione dello spazio. Sono riusciti a sostenersi e a collaborare andando ripetutamente in meta ed esprimendo un bel gioco».