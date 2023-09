Pallavolo serie C/D – Il cammino delle nove squadre mantovane

Mantova Ufficializzati i calendari dei tornei maschili e femminili di serie C e D. Nel girone A della serie C femminile debutto esterno per il San Lazzaro sabato 7 ottobre a Brescia San Polo contro Millenium. Turno di riposo per Medole che sabato 14 inizia il suo cammino a Capergnanica contro lo Zoogreen. Il derby virgiliano, per quanto concerne l’andata, è in calendario alla nona giornata il 2 Dicembre al PalaSguaitzer.

Nel girone C della serie D maschile, sempre sabato 7 Ottobre il Gabbiano riceve il Rozzano. Nel girone B della serie D femminile, folta la pattuglia di sestetti virgiliani. Il 7 Ottobre Pegognaga riceve Montichiari, Rigoletto a Campitello se la vede con il Cavatigozzi, Volta rende visita al Gussola, derby a Porto fra il sestetto di casa e Piubega, mentre domenica San Lazzaro al PalaSguaitzer ospita la Brescia Volley Academy. L’andata si conclude il 20 Gennaio.