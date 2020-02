MMA – Pioggia di medaglie per la Defence Academy agli Italiani di Kombat League

SAN BONIFACIO (VR) Ottimi risultati per l’Italian Defence Academy ai Campionati Italiani Unificati Kombat League. Nel grappling, Gaetano Pippa, Filippo Leto e Mattia Fasso esordiscono con una sconfitta ma dimostrano il proprio valore sul tatami. Filippo Fioretto viene fermato al primo turno dopo una lotta in pareggio: all’avversario viene concesso un punto per una dubbia proiezione. Terzo posto per Wilhelm Plankesteiner, Stefan Bergmeister e Gabriele Conte che chiudono con un bronzo la loro prestazione lottando con onore e coraggio. Seconda piazza per Luca Tarabori che perde la finale per decisione, dopo una lotta molto dura contro un avversario indubbiamente più pesante. Primo posto e nuovi campioni italiani unificati Nicola Bresciani e Mattia Furlani che chiudono le loro finali per sottomissione. Titolo anche per Maurizio Savoia che vince la finale per punteggio, dominando la lotta sia in piedi che al suolo. Arriva anche un nuovo campione italiano di Freeboxe: Johannes muhlbichler vince la finale per giudizio unanime. Nella MMA light di laureano campioni italiani Stefan Bergmeister, Dennis Suffer ed Antony Viviani. Cristian Suffer vince il titolo K1 light e chiude secondo nelle MMA. Le MMA a contatto pieno vedono vincitore nella categoria 77 kg Wilhelm Plankesteiner che lavora in modo egregio la fase di striking dominano l’avversario. A 83 kg Slavomir Majsniar viene fermato al primo round per un colpo al ginocchio. La giornata si chiude con 3 bronzi, 4 argenti e 10 ori, a conferma che il team mantovano fa sentire sempre il proprio peso a livello nazionale.