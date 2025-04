Rugby Serie A – Caimani, gran finale col San Donà. Casasola: “Ci giochiamo il primato”

VIADANA Domenica prossima, allo stadio Zaffanella di Viadana, i Caimani affronteranno il San Donà nell’ultima giornata del girone 3 di Serie A. Una sfida che chiude la prima fase del campionato e che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa verso l’accesso alla nuova Serie A Élite. La classifica resta cortissima: i rivieraschi, insieme a Pesaro, inseguono a tre lunghezze la capolista Valsugana, che sarà impegnata proprio sul campo dei marchigiani. Tutto è ancora in gioco, e gli incastri dell’ultima giornata potrebbero riscrivere gli equilibri in vetta. In casa Caimani si lavora con grande intensità per preparare al meglio la delicata sfida contro i veneziani. A confermarlo è Mateo Lisandro Casasola, tallonatore argentino che sta vivendo una fase importante della sua crescita personale e sportiva. «L’esperienza con i Caimani si sta rivelando molto utile – racconta -. In passato giocavo come terza linea, ma adesso sono stato spostato al ruolo di tallonatore. È una grande opportunità per migliorarmi, imparare cose nuove e acquisire consapevolezza. In vista della gara contro San Donà ci stiamo allenando duramente: il primo obiettivo è pensare a noi stessi, fare bene sul campo e dare il massimo. Solo dopo potremo guardare a quello che succederà a Pesaro».

Casasola ha avuto modo di confrontarsi anche con la prima squadra: «E’ stata una esperienza importante – dice -. Il livello si alza, il lavoro è tanto e molto specifico, ma ci aiuta a capire cosa dobbiamo fare per farci trovare pronti ogni domenica».