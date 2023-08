Rugby Serie A Elite – Il nuovo Viadana è pronto a togliere i veli: De La Mare e Morosini rinnovano

Viadana Inizio di stagione alle porte per il Rugby Viadana che si ritroverà domani per il primo meeting della stagione 2023-2024 agli ordini di coach Pavan e del suo staff. Confermati nell’organico due forti tre-quarti, il giovane italo-sudafricano Declan De La Mare e l’italo-argentino Juan Franco Morosini. Il primo è arrivato a Viadana due stagioni fa e ha debuttato la scorsa stagione con la prima squadra contro le Fiamme Oro nella sfida di Coppa Italia. Indisponibile per la prima parte del campionato dopo aver subito un intervento di ricostruzione del legamento crociato, Declan potrà rimettersi in gioco e grazie al supporto di giocatori più esperti trovare la giusta motivazione per rientrare in campo. «Ho deciso di continuare il mio percorso a Viadana – spiega – perché sento che è il posto giusto in cui crescere in un ambiente circondato da buoni compagni di squadra e un buon staff tecnico. Il mio obiettivo è rientrare in campo il prima possibile per poter continuare nel mio percorso di apprendimento e miglioramento».

Morosini è un utility back esperto, che scende in campo come giocatore equiparato. «Nonostante le aspettative per la scorsa stagione fossero molto alte – dice – e l’obiettivo dei playoff non sia stato raggiunto, è stata lasciata una base molto solida per la stagione che sta per iniziare. Proprio per questo ho deciso di rimanere a Viadana, per far parte di questa base e poter ricambiare l’accoglienza che mi è stata data dal club e dalla comunità di Viadana. Spero che la squadra possa rendere orgogliosi i tifosi e tutta la comunità con le performance messe in campo».

Coach Pavan accoglie con soddisfazione le due conferme. «Declan è un ragazzo arrivato a Viadana due anni fa per concludere il percorso delle giovanili. La scorsa stagione è stato aggregato al gruppo della prima squadra, ma ha giocato prevalentemente con la squadra cadetta, riuscendo a conquistare la promozione in Serie A. È un rinnovo che ci permette di proseguire il percorso di crescita del giocatore. Nonostante l’infortunio subito, speriamo di contare su di lui il prima possibile. Juan Franco invece è un giocatore polivalente, che può essere schierato indistintamente centro ed estremo, grazie anche alla sua eleggibilità la scorsa stagione è riuscito a mettere molti minuti a referto. Solido in difesa, un buon portatore, ha dimostrato una buona crescita la scorsa stagione. Speriamo che possa contribuire ulteriormente in questa stagione».