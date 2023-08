Calcio Serie C – Mantova di nuovo in campo: test atletici e lavoro tattico

Mantova Dopo la domenica di riposo, per il Mantova, quella di ieri, è stata una giornata di lavoro molto intensa. Al mattino i test atletici Mapei e al pomeriggio lavoro sul campo con il pallone protagonista. Parte atletica e tattica. Questo il menù anche per i prossimi giorni. E ieri, in serata, c’è stata la visita del presidente Piccoli in ritiro. La squadra continuerà ad allenarsi anche nella giornata di oggi. Domani ci sarà una doppia seduta: allenamento al mattino e al pomeriggio alle 17 test con la Clivense a Veronello. Un ritorno a casa per il mister scaligero Pellissier. Va ricordato che la gara sarà disputata a porte chiuse per questione di ordine pubblico. Il Mantova giocherà poi venerdì pomeriggio alle 17, sempre a Veronello, contro il Vigasio e in quell’occasione i tifosi potranno assistere al match. L’11 ci sarà un’altra amichevole a Castel Goffredo con la Castellana (inizio ore 18), mentre il 12 al “Martelli” arriva il Brescia.

Abbonamenti Domenica e ieri la campagna è proseguita sia online che nei punti vendita raggiungendo quota 1.308.