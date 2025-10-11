Rugby Serie A Elite – Il Viadana riparte alla grande: Mogliano al tappeto (35-22) e primi 5 punti

VIADANA Il Rugby Viadana parte nel migliore dei modi in campionato con una vittoria da cinque punti (35-22), un en plein ottenuto contro una squadra coriacea come il Mogliano che non si arrende fino al triplice fischio. Tante le note positive, a partire dal player of the match Ciardullo e da una mediana rinnovata, ma già ben focalizzata sull’idea di rugby viadanese, con un Ferro in grado di impreziosire il gioco degli avanti, dirigendo con personalità oltre a piazzare un 100% al piede e, dulcis in fundo, riportando alla mente Roger Farias con un cross kick perfetto per Ciardullo in occasione della sua seconda meta.
RUGBY VIADANA-MOGLIANO VENETO 35-22
MARCATORI P.t.: 15’ m Frutos Macchi tr Ferro (7-0), 19’ m Peruzzo (7-5), 22’ m Ciardullo tr Ferro (14-5), 25’ cp Favaretto (14-8), 30’ m Ciardullo tr Ferro (21–8), 40’ m Peruzzo tr Favaretto (21-12). S.t.: 52’ m Ciofani tr Ferro (28-12), 58’ m Bonan tr Favaretto (28-19), 63’ m Di Chio tr Ferro (35-19), 68’ cp Favaretto (35-22).
RUGBY VIADANA Jannelli (cap.); Ciardullo, Orellana (76’ Morosini), Zaridze, Ciofani (63’ Bussaglia); Ferro, Di Chio (57’ Jelic); Frutos Macchi, Catalano (66’ Gamboa), Boschetti; Loretoni (63’ Vallesi), Sommer; R. Oubiña (54’ Caro Saisi), Dorronsoro (54’ Casasola), A. Oubiña (58’ Mistretta). All.: Anesi-Madero-Tejerizo-Previato-Gamboa.
MOGLIANO VENETO Padovani; Drago, Coletto, Vanzella, Peruzzo; Favaretto, Fabi (69’ Garbisi); Pontarini (20’ Garbisi), Finotto, Casartelli (41’ Pettinelli); Midena, Pelli (41’ Bonan); Lipera (41’ Genovese), Gentile (54’ De Sarro), Koroiyadi (51’ Semenzato). All.: Lipera.
ARBITRO Manuel Bottino (Roma). Assistenti: Lorenzo Pedezzi e Vincenzo Iavarone. Quarto uomo: Paolo Acciari. TMO: Matteo Liperino.
NOTE Campo in ottime condizioni, giornata serena, circa 22° C, spettatori 800 ca. Primo tempo: 21-12. Calciatori: Ferro (Viadana) 5/5; Favaretto (Mogliano) 3/4. Cartellini: 28’ giallo Fabi (Mogliano); 57’ giallo Ferro (Viadana). Punti conquistati in classifica: Viadana 5, Mogliano Veneto 0. Player of the Match: Fabrizio Ciardullo Oro (Viadana).