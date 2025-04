Calcio giovani, Torneo delle Province Giovanissimi: martedì a Roncoferraro i quarti contro Lodi

Mantova La Rappresentativa Giovanissimi della Delegazione di Mantova si radunerà lunedì a Montanara (ore 18) per una seduta di allenamento in preparazione alla gara dei quarti di finale contro la Delegazione di Lodi in programma il giorno successivo, martedì 29 aprile, allo stadio “Nuvolari” di Roncoferraro (ore 16). Il tecnico e selezionatore Francesco Todeschi ha convocato i seguenti giocatori (inizio allenamento ore 18.30): Bregoli Giovanni, Magri Samuele, Timus Eduard (Asola), Qasid Karim (Curtatone), Battaioli Niko, Russo Gabriel (Polirone), Dalle Vedove Manuel, Lissandrello Gabriele Giovanni, Nonfarmale Nicola, Palvarini Parenti Thomas (Porto), Gentile Domenico, Marmiroli Lorenzo (Rapid Olimpia), Bassi Tommaso, Fakiti Rayan (River), Bonamici Ethan (Serenissima), Dall’Oca Andrea, Oleatti Leon (S.Egidio S.Pio X), Briani Mattia, Negri Alessio, Tagliente Martin Stefano (Union Team Marmirolo), Granato Riccardo (Union Villa), Ogliosi Kevin (Voltesi).