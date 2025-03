Rugby Serie A Elite – Viadana batte la Lazio (29-36) tra luci e ombre

VIADANA Il Rugby Viadana, nel giorno in cui il Petrarca cade al Quaggia” di Mogliano Veneto, supera 29-36 il fanalino Lazio portando a casa anche il punto supplementare, ma quanta fatica. I capitolini nel primo tempo domano i vicecampioni d’Italia e legittima l’ottima prestazione prendendosi due punti di bonus, sia quello offensivo che quello difensivo. I gialloneri non interpretano al meglio la prima frazione di gioco, a tratti in balia degli avversari, mentre nella seconda, complice l’ingresso in campo di un Orellana ispirato, cambiano completamente l’inerzia della sfida, ottengono una vittoria pragmatica, ma con troppe difficoltà. I gialloneri consolidano la vetta, Rovigo sempre a -4, scivola il Petrarca.