Rugby serie A Elite – Viadana chiede strada al Valorugby nell’ultimo match allo “Zaffanella”

Viadana Ultima partita di regular season allo stadio Zaffanella per il Rugby Viadana. I gialloneri oggi alle ore 15 scenderà in campo per affrontare il Valorugby Emilia, in un’avvincente sfida valevole per la quattordicesima giornata. Dopo il passo falso con Rovigo di due settimane fa, serve una prova di maturità contro una squadra solida come Reggio, reduce da un’ottima vittoria con bonus contro Colorno. «Sarà una partita importante per la squadra – esordisce capitan Jannelli – Dopo la trasferta di Rovigo, questa è un’opportunità per tutti di risollevare la testa, per portare in campo quello che non ci è riuscito due settimane fa e per rivedere il bel gioco che ci ha contraddistinto fino ad ora. Sarà inoltre l’ultima partita in casa e sono sicuro che molti tifosi non vorranno perdersela; per noi quest’anno ha fatto la differenza il supporto che il pubblico ci ha dato, in casa ma anche in trasferta: è qualcosa di speciale e non tutte le squadre hanno la fortuna di avere. Noi siamo pronti a dare tutto in campo e a congedarci, si spera temporaneamente, nei migliori dei modi». Un congedo temporaneo perché i leoni potrebbero tornare a giocare allo Zaffanella ma solo con il raggiungimento dei play off. Il match con Valorugby e i successivi saranno fondamentali per il futuro dei gialloneri che al momento, sebbene occupino la prima posizione insieme a Rovigo a quota 41, la prossima giornata osserveranno il turno di riposo e poi dovranno affrontare Vicenza, Colorno e Fiamme Oro sul campo nemico. Per questa partita mancherà il pilone destro Rodrigo Oubiña a causa di un risentimento muscolare, mentre è ancora in forse la presenza del numero 8 Federico Ruiz, di cui si attende ancora l’esito del ricorso per la squalifica di quattro settimane comminata a seguito di un placcaggio alto nella partita con i Lyons. Due promo per i tifosi: chi si presenterà vestito con i colori giallo e nero della società pagherà l’ingresso solo 2 euro e gli abbonati potranno portare gratuitamente un amico.

Sei Nazioni U20 – Sono 27 gli atleti convocati dallo staff della Nazionale Under 20 in vista del quarto turno del Sei Nazioni, in programma venerdì 8 a Monigo con la Scozia. C’è anche il tallonatore del Viadana Nicholas Gasperini.