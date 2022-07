Pallavolo serie B – Viadana: quattro botti

Viadana Mercato chiuso per l’Epiù Viadana. Dopo Bartoli dalla Wimore Parma e Baracchi dai Vigili del Fuoco Reggio Emilia, la società piazza ben quattro colpi. Dal Pool Libertas Cantù (A2) giunge il centrale Stefano Trovò (1998, in foto), che in precedenza ha militato nel Mozzate. Dal Sarroch (squadra della città metropolitana di Cagliari impegnata in B) ingaggiato un altro centrale, Stefano Pirozzi (1994), nativo di Potenza. Dal Sassuolo ecco il martello Francesco Giovenzana (1991), figlio di Rodolfo (è stato in passato un atleta di spessore. oltre ad aver fondato l’Anderlini Modena). Infine dal San Martino in Rio arriva il giovanissimo jolly di Guastalla Lorenzo Melli (2005). Sono andati via Ferrari Ginevra, Beltrami, Montani, Bernardelli e Caramaschi (che smette), mentre Bassoli, nonostante i problemi fisici, potrebbe restare se ci sarà bisogno. La palleggiatrice mantovana Beatrice Giroldi anche in questa stagione giocherà in A2, a Mondovì, dove ritrova Matteo Solforati, suo tecnico tre stagioni fa a Volta. Giroldi è reduce dall’esperienza alla Millenium Brescia. In passato ha giocato a Curtatone, Isernia, Montecchio Maggiore e Chieti, prima delle esperienze con collinari e rondinelle. In B1 femminile, Guia Miserendino lascia il Porto. In B2 femminile, terzo colpo in entrata per la Zoo Bautique: dall’Isuzu Cerea giunge il laterale Alessandra Ferrarini (1997). Come seconda palleggiatrice è stata scelta Giada Pupita (2006), figlia di Paolo che ha giocato nel Mantova.