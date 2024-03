Viale Risorgimento: rissa in due tempi. Aggressione in autobus di prima mattina e vendetta nel dopo-scuola

MANTOVA Si erano menati prima della campanella di inizio lezioni e si erano dati appuntamento per il dopo-scuola per “finire la discussione”. Come dei veri studenti modello che non hanno voluto perdere neanche un minuto di lezione. L’altra lezione se la sono data per strada, tra viale Risorgimento e i giardini del Te. Rissa in due tempi quella di ieri tra un gruppo di ragazzini in maggioranza di origine indiana. Il primo round alle 7.30 quando un giovane è stato aggredito da alcuni coetanei. Il fatto sarebbe avvenuta a bordo di un autobus delle linee urbane. Ne sarebbe scaturita una piccola scaramuccia alla fermata del passante di viale Risorgimento. Una rissa che sarebbe comunque durata pochi istanti senza conseguenze per i coinvolti. Non risultano interventi sul posto da parte del 118 né delle forze dell’ordine. Qualcosa però ha continuato a covare sotto le ceneri; ci sarebbe stato un tam-tam sulle chat dei ragazzini che nel frattempo erano andati a scuola. La voce che circolava era di un appuntamento per una sorta di regolamento dei conti dopo la fine delle lezioni. Ciò che è poi successo intorno alle 14.45 ancora una volta alla fermata del passante di viale Risorgimento. Questo secondo round ha visto coinvolti poco meno di una trentina di ragazzini e l’intervento di una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti stavano transitando lungo il viale quando hanno visto la maxi-rissa, così sono subito intervenuti azionando il lampeggiante. Si è così innescato un fuggi-fuggi generale in direzione dei giardini del Te. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno bloccato alcuni ragazzini e trovato un 17enne a terra con una ferita al volto. Il giovane, che da quel che risulta è di origini indiane, sarebbe stato colpito con un oggetto metallico, forse un tirapugni, e avrebbe ricevuto anche un colpo alla testa. È stato portato in ospedale per accertamenti. Nel frattempo sono scattate le indagini degli agenti della Polizia locale. Al vaglio ci sarebbero, oltre ad eventuali testimonianze, anche le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona. La rissa in due tempi di ieri non è certo la prima che capita alla fermata di viale Risorgimento. I passaggi ripetuti delle forze dell’ordine avevano contribuito a riportare la calma in zona, e ieri a evitare il peggio.