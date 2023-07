Rugby serie A Elite – Viadana e Tejerizo ancora insieme: “Dobbiamo far crescere i giovani”, Arletti: “Un onore averlo con noi”

Viadana Roberto Tejerizo (in foto), pilone e tecnico dei Caimani, consolida il suo legame con il club, il territorio e il popolo rivierasco. Vestirà ancora la maglia del Rugby Viadana. E’ stato il primo acquisto ad essere annunciato la scorsa stagione, presentato come classe 1988, argentino originario di Tucuman, 180cm per 105kg, un pilone sinistro esperto. Lunga la sua carriera tra Argentina, Romania e Spagna coronata dalle 8 presenze nel Super Rugby con i Jaguares e dalla prestigiosa chiamata con i Barbarias nel match contro l’Irlanda. “Teje” ha fatto del rugby la sua vita: sempre presente, disponibile, pronto ad aiutare e a dispensare consigli. In campo, nonostante gli acciacchi, gli infortuni e l’età che purtroppo avanza, è ancora una macchina da guerra che non indietreggia di un centimetro. «Credo sia stata una stagione positiva per la squadra – esordisce Tejerizo – Al di là dei risultati, abbiamo capito che potevamo giocare alla pari con qualsiasi squadra. Viadana ha tanti ragazzi con un grande futuro, e dobbiamo aiutarli nel loro percorso di crescita. Essendo già nella parte finale della mia carriera desidero aiutarli a crescere, dando sempre l’esempio. Da quando sono arrivato a Viadana ho trovato un club con tanta storia, con uno stadio unico, con tante persone che accompagnano la squadra. Sin dal primo momento in cui sono arrivato con mia moglie sono stato trattato come uno della famiglia, e sono molto grato per questo. Oggi è casa mia, il club dove voglio trasmettere tutti gli insegnamenti e i valori che ho assimilato durante la mia carriera». Quest’anno per lui si è aperta anche la possibilità di diventare allenatore dei Caimani. «Quest’anno, insieme a Benjamin Madero, ho allenato la squadra dei Caimani. È stato un anno speciale e indimenticabile, in primis perché l’ho condiviso con una persona che apprezzo molto; oltre ad essere un grande giocatore si è dimostrato anche un ottimo amico. Mi sono goduto ogni minuto che abbiamo trascorso con la squadra, sono felice e orgoglioso di ogni giocatore. La promozione è arrivata con tanto sacrificio: i ragazzi la sognavano da tempo. Sono un gruppo unico, sono sicuro che continueremo a scrivere la storia dei Caimani». «La conferma di Roberto – ammette il presidente del Viadana Giulio Arletti – è più un esame passato a pieni voti per il club che un accordo rinnovato col giocatore, questo perché atleti con l’esperienza, l’umiltà, e la positività di Tejerizo fanno di lui un giocatore e un allenatore indispensabile. Faremo di tutto anche in futuro per garantircelo all’interno della famiglia del Rugby Viadana. E poi “Teje” in una anno si è fatto così tanti amici a Viadana che non oso pensare l’ira che avrebbe scaturito una sua partenza».