Tennis Tavolo A2 f – La PaninoLab allunga in vetta

Mantova Nel weekend si è disputato il terzo concentramento di serie A2 femminile. Nel girone A, nel palazzetto “Bruno Ruffo” di Colognola ai Colli, la PaninoLab Bagnolese ha battuto per 4-1 l’Amateursportclub Auer Ora (2 punti di Semenza, 2 Turrini) e per 4-2 (2 Turrini, uno Semenza, uno Nita) l’As Kras, che poi ha pareggiato per 3-3 con la Brunetti Castel Goffredo A. La Polisportiva Colognola ai Colli ha impattato con il Castel Goffredo B e ha superato per 4-1 l’Amateursportclub. In classifica comanda la Bagnolese con 12 punti, seguita dal Castel Goffredo A con 7, dall’Ask Kras con 6, dal Colognola ai Colli con 5 e da Amateursportclub e Castel Goffredo B con 3. La Bagnolese allunga così sulla seconda di 5 punti e punta ai play off per giocarsi la massima serie. Nonostante l’assenza dell’ultimo minuto di Tian Jing, le ragazze hanno dato il massimo. La gara con il Kras è durata quasi 4 ore. Per quanto riguarda i campionati regionali e provinciali, vediamo i risultati della PaninoLab. La B2 ha perso 5-4 dal Villa Romanò, la C2 si è arresa 7-0 al Salò, così come la D1 6-1 sempre ai bresciani. Bene invece i piccoli della D3: il team “B” ha vinto 7-0 col Mariana e la “A” ha battuto 5-2 il Suzzara “B”. La Brunetti sabato nella B2 maschile si è arresa al Klaus Waschl Montichiari per 5-2. Il team di C1 maschile ha espugnato il campo della Pasticceria Battistini S. Polo per 5-4. Nulla da fare per la D1, battuta 5-2 dal PCG TT Montichiari. Ora i risultati della domenica. Detto del concentramento di A2, in quello di serie B organizzato a Castel Goffredo, la Brunetti si è arresa 4-1 al Vallecamonica, ma ha battuto 4-1 il l’Atig Tennistavolo San Polo. Ricordiamo l’esordio di Ludovica Parmiggiani di soli 9 anni. Nella C2 maschile, pesante ko per 7-0 in casa del Marco Polo “C”, mentre la squadra “B” della D2 maschile ha steso 6-1 il Marco Polo “C”. Ko il Castel Goffredo “A” con il Marco Polo “B” per 6-1.