Rugby serie A Elite – Viadana inizia a scaldare i muscoli. Allo Zaffanella i primi allenamenti

Viadana Ieri mattina allo Zaffanella è iniziata la preparazione del Rugby Viadana. Agli ordini di Gilberto Pavan e del resto dello staff tecnico, dalle 6.30 alle 9.30, i gialloneri si sono ritrovati per il primo allenamento, dopo i testi fisici dei giorni scorsi. Nel gruppo mancavano Ruiz, Brisighella e Locatelli: questi ultimi due si allenano al momento con le Zebre. «Fino a venerdì abbiamo la prima settimana di lavoro – afferma il tecnico Pavan – La preparazione verrà effettuata in maniera graduale per la crescita degli atleti. All’inizio carichi di lavoro duro, come si fa a ogni inizio stagione. Il programma come da tabella deve far raggiungere agli atleti una buona base sul piano atletico. La scorsa settimana nei test i tre quarti si sono mostrati più rodati e in palla rispetto agli avanti». Il coach del Viadana vice campione d’Italia ha già le idee chiare su quale deve essere il ruolo della sua squadra nel massimo campionato, quest’anno a dieci formazioni; «Per migliorarsi bisogna per prima cosa confermarsi – spiega – Non saremo la squadra sorpresa che con pieno merito ha raggiunto la finale scudetto come la passata stagione. Ora tutti ci attendono al varco e si aspettano tanto da noi. Prima dobbiamo confermarci, poi migliorarci con rinnovate motivazioni e tanta voglia di far bene». Per quanto concerne infine le amichevoli Pavan è chiaro. «Non è prevista alcuna amichevole – conclude – La prima nostra uscita ufficiale sarà a Pesaro in Coppa Italia, nel preliminare di questa manifestazione; trasferta lunga per affrontare un quindici che nella scorsa stagione in Serie A è stato avversario dei Caimani. Prima della sfida coi marchigiani solo preparazione, con crescita graduale del gruppo. Preferiamo lavorare sul campo prima della gara di Coppa».

Pesaro anche in questa stagione sarà avversario dei Caimani nel girone 3 della Serie A. Intanto oggi verrà pubblicato dalla Fir il calendario, domani quello dei Caimani di serie A.