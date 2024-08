Ciclismo – Il Trofeo Comune di Pegognaga ha tolto i veli. Sabato la corsa riservata ai Giovanissimi

Pegognaga Si terrà sabato pomeriggio, con partenza alle ore 16 nella zona industriale di Pegognaga, il 3° Trofeo Comune Trofeo San Lorenzo, che è stato presentato ieri nella sala consiliare. Dietro le quinte in regia il Ciclo Club 77 e il Pego Bike, mentre il patrocinio arriverà dal Comune e dal Comitato provinciale Fci. L’appuntamento in questione ancora una volta rivolgerà la propria attenzione ai Giovanissimi, atleti e atlete dai 7 ai 12 anni di età, che si misureranno su un circuito completamente chiuso al traffico di 1000 mt e ricavato in zona via G. Rossa. Alla presentazione di ieri vi erano il sindaco di Pegognaga Matteo Zilocchi, i rappresentanti del Ciclo Club 77 e del Pego Bike, il presidente provinciale Fci Fausto Armanini, con il suo vice Lido Baracca, e il componente della commissione nazionale Benemerenze Adriano Roverselli.

Paolo Biondo