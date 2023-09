Successo per la “PolimiRide” nel ricordo del prorettore Bucci

MANTOVA L’amarezza degli organizzatori della 2ª “PolimiRide” per non aver avuto tra i propri protagonisti il compianto prorettore Federico Bucci, è stata tanta. L’entusiasmo dei circa 1000 atleti, che hanno affrontato chi il tracciato di 75 chilometri chi quello di 32 chilometri, è stato però la miglior testimonianza di quanto fosse forte l’affetto e la stima rivolta nei suoi confronti. Bucci si era infatti speso affinché l’iniziativa, nata nel 2016, facesse tappa a Mantova. Ciclismo inteso come strumento di socializzazione, tra studenti, docenti e molte altre persone, ed anche per la promozione della formazione, della cultura e del territorio. Il suo pensiero, il suo modo di fare, il suo essere uomo di cultura, ma al tempo stesso di socializzazione sono stati sottolineati prima del via dalla rettrice del Politecnico, Donatella Sciuto e dall’assessore all’Università del Comune di Mantova, Adriana Nepote. Ad organizzare la manifestazione non competitiva dedicata alle due ruote come omaggio alle sue varie sedi territoriali, il Politecnico di Milano con la collaborazione a livello locale dell’R84 Factory Team. Prima del via è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Bucci ma anche il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Ad abbassare la bandiera a scacchi, tanto per i quasi 400 atleti che si sono misurati sul circuito lungo quanto gli oltre 500 che invece hanno preferito cimentarsi in quello breve, è stata la prorettrice del Politecnico milanese Isabella Nova.

Paolo Biondo