Rugby Serie A Elite – Viadana, sfuma il sogno scudetto: Rovigo campione d’Italia (27-21)

PARMA In uno stadio “Sergio Lanfranchi” esaurito in ogni ordine di posti, la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta si cuce sulle maglie lo Scudetto per la quindicesima volta superando il Rugby Viadana 1970 per 27 a 21.

Partita dai due volti per gli uomini allenati da Davide Giazzon che nella prima frazione di gioco subiscono l’iniziativa del Viadana, ma riescono a ribaltare nei minuti finali un punteggio che fino ad allora li aveva visti sempre in svantaggio.

Prime fasi di gioco molto combattute con Viadana che prova ad attaccare e Rovigo che chiude bene i varchi in difesa. I gialloneri hanno il pallino del gioco in mano e sprecano una ghiotta occasione con capitan Jannelli che al 12’ a pochi passi dalla linea di meta perde il possesso dell’ovale. La pressione dei gialloneri aumenta e porta al giallo di Fourcade al minuto 14. Nonostante l’inferiorità numerica la squadra guidata da Giazzon sblocca il risultato un minuto più tardi con un intercetto di capitan Diederich finalizzato da Moscardi con la meta dei Bersaglieri – trasformata da Thomson – convalidata dopo un lungo consulto con il TMO e che vale il momentaneo 0-7. L’indisciplina continua ad essere presente tra le fila della squadra di Giazzon che colleziona un secondo cartellino giallo al minuto 21 rimediato da Frangini. Il XV di Pavan ne approfitta e pareggia i conti con la meta di Wagenpfeil al 24’ trasformata da Roger Farias. I gialloneri sulle ali dell’entusiasmo ribaltano il risultato al 29’ con la meta di Roger Farias trasformata dallo stesso n.10 che vale il 14-7. Il Viadana continua ad attaccare e al 31’ segna la terza meta con Sauze – nell’angolo destro di attacco – con Roger Farias che centra i pali per la trasformazione che sposta il parziale sul 21-7. Il calcio piazzato di Thomson sullo scadere del primo tempo.

Ad inizio ripresa Viadana rimedia il primo cartellino giallo con Morosini al 44’. Subito dopo Thomson sbaglia il calcio piazzato che avrebbe potuto accorciare ulteriormente le distanze. I Bersaglieri riescono a sfruttare la superiorità numerica al 51’ andando in meta con Della Sala: la successiva trasformazione di Thomson sposta il parziale sul 21-17. Al minuto 54’ – dopo un lungo consulto con il TMO – non viene convalidata una meta a Fourcade che sarebbe valsa il nuovo vantaggio per Rovigo. Il buon momento della squadra guidata da Giazzon prosegue con Lertora che al 63’ centra i pali su calcio piazzato spostando il parziale sul 21-20. AL 72’, dopo una lunghissima azione multifase, Rovigo riesce ad andare per la prima volta in vantaggio con Moscardi; Thomson trasforma e porta i suoi sul 21-27. Negli ultimi dieci minuti i rossoblu mantengono il possesso costringendo i mantovani nella propria metà campo e il match si chiude sul 21-27.