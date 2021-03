MANTOVA Meno tamponi eseguiti e di conseguenza meno casi di postività. Una tregua che non c’è quella di oggi per quel che riguarda i nuovi contagi di Covid nella nostra provincia, dove se ne sono contati solo 64. L’aumento maggiore, ancora una volta a Mantova (+9), e in provincia a Suzzara (+6). Con i 3 nuovi casi di oggi il comune di Borgo Virgilio raggiunge i 1000 casi di Covid da inizio pandemia ed entra nella poco invidiabile cerchia dei comuni mantovani “millennials”.