Rugby Serie A – I Caimani cadono a Padova e perdono la testa (34-27)

PADOVA Si sapeva alla vigilia che sarebbe stata una prova ostica e pericolosa per la capolista, e così è stato. I Caimani Viadana sono stati battuti a Padova dalla lanciatissima Valsugana per 34-27, ma soprattutto hanno perso il primato, superati proprio dai veneti. Cadetta troppo sprecona, così i padroni di casa, che erano a – 2, ne hanno approfittato per andarsi a prendere la testa della classifica. «La nostra è stata una gara dai due volti – spiega il tecnico giallonero Pier Paolo Prudente – Nel primo tempo molta indisciplina e abbiamo commesso tanti, troppi errori. Nella ripresa c’è stata una reazione, ma tardiva. Abbiamo perso lo scontro diretto col Valsugana e il primato: da Padova torniamo soltanto con un punto e dobbiamo metterci a testa bassa a lavorare». I Caimani sono quindi chiamati a riscattarsi già domenica, in casa allo Zaffanella, contro il Ruggers Tarvisium, che non è comunque un cliente comodo.