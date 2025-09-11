Rugby serie A – Tejerizo: “Caimani, obiettivo crescita. Dentro e fuori dal campo”

Viadana Prosegue senza sosta la preparazione dei Caimani, la squadra cadetta del Rugby Viadana, agli ordini dello staff tecnico guidato da Madero e Tejerizo. Il gruppo rivierasco sta mettendo benzina nelle gambe in vista dell’imminente debutto nel campionato di Serie A. Il calendario prevede l’esordio tra poco più di un mese, domenica 19 ottobre, sul campo del Badia Polesine, seguito sette giorni dopo dal primo impegno casalingo contro il Casale sul Sile. «Siamo entrati nella terza settimana di lavoro – spiega Roberto Tejerizo – e fino ad ora ci siamo concentrati soprattutto sull’aspetto fisico, cercando al tempo stesso di avere già confidenza con la palla in mano. Non cambia il nostro obiettivo: vogliamo dare agli atleti che abbiamo a disposizione gli strumenti per crescere e diventare non solo buoni giocatori, ma anche brave persone». Al momento i Caimani non hanno ancora disputato test amichevoli, ma lo staff sta valutando la possibilità di organizzare una partita per mettere alla prova schemi e condizione. «Il nostro obiettivo principale – prosegue Tejerizo – resta la crescita individuale e collettiva: un processo nel quale il lavoro quotidiano e il sacrificio saranno i pilastri fondamentali del gruppo».