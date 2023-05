Rugby Serie B – I Caimani passano a Bologna (9-27) e ipotecano la promozione in A

BOLOGNA I Caimani espugnano il campo del Bologna e sono sempre più vicini alla promozione in Serie A. Partita tirata al Centro Sportivo Bonori. I Caimani faticano a trovare spazio tra le maglie dei padroni di casa. Il prezioso punto di bonus arriva solo al 67’ con capitan Cafarra che trascina i suoi al successo..

«Non abbiamo disputato una grandissima partita – spiega Madero – , ma sono contento per la vittoria e per la voglia che i ragazzi hanno messo in campo. Il Bologna è squadra attrezzata, non era facile spuntarla ma ci siamo riusciti. Ora testa alla sfida casalinga col Modena, da preparare al meglio. Abbiamo la possibilità di centrare la promozione in A e vogliamo giocarci fino in fondo le nostre carte».