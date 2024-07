Rugby serie C – Chiese e Desenzano danno vita all’Union del Garda, con sede a Medole

Mantova Nasce ufficialmente il nuovo Club Union Rugby del Garda con sede a Medole, nello Studio Associato SC, nel quale confluiranno tutte le squadre Under 14/16/18 e Seniores. Le due Associazioni Rugby del Chiese e Rugby Desenzano (con presidenti rispettivamente Alberto Malcisi e Antonio Facchini) continueranno ad esistere occupandosi dell’attività minirugby e della gestione delle strutture dello Stadio Comunale di Casalmoro e dello Stadio Dal Molin di Desenzano. I due centri sportivi ospiteranno allenamenti e partite di tutte le categorie in seno a Union Rugby del Garda: si tratta di un progetto ambizioso che copre un ampio territorio dal Lago fino a Sud con i comuni dell’Alto Mantovano coinvolti. Ecco il quadro dirigenti. Union Rugby del Garda: presidente Iacopo Chizzolini (ex presidente Rugby del Chiese, in foto a sx); vice presidente Walter Praderi (ex consigliere Rugby Desenzano, in foto a dx); consigliere Fabio Cavicchia (ex consigliere Rugby del Chiese); consigliere Simone Bellini (ex consigliere Rugby Desenzano); consigliere Stefano Malcisi (ex consigliere Rugby del Chiese); consigliere Damiano Fornaro (ex tesserato Rugby Desenzano); consigliere Luca Pinazzi (ex consigliere Rugby Desenzano). A breve saranno annunciati gli staff tecnici di tutte le categorie.