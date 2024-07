Pallavolo serie A3 – Serafini miglior coach 2023/24: “Grazie a società, staff e giocatori”

Bologna Nel giorno della presentazione della nuova stagione di volley, dalla SuperLega all’A3, la Lega Pallavolo ha premiato, tra gli altri, i migliori tecnici dell’annata 2023/24. E per la serie A3, come era già stato annunciato, è salito sul palco dello Zanhotel Centergross di Bentivoglio (Bo) Simone Serafini, coach del Gabbiano, per ritirare il premio “Costa-Anderlini”. Il club mantovano è stato grande protagonista del campionato scorso, anche se alla fine non è riuscito a salire di categoria. Tanta soddisfazione sia per Serafini sia per tutta la società biancazzurra. In attesa di riprovare a essere tra le big anche tra pochi mesi. «Ringrazio per il premio, ma chi lavora con noi quotidianamente – afferma il tecnico Serafini – non può non essere ricordato, a partire dalla società che ci mette a disposizione le strutture, tutto lo staff e soprattutto i giocatori che poi noi alla fine “martelliamo”».

Gli altri allenatori premiati: Angelo Lorenzetti (Sir Susa Vim Perugia) per la SuperLega Credem Banca e Massimiliano Ortenzi (Yuasa Battery Grottazzolina) per la Serie A2 Credem Banca. (sm)