Rugby serie C – Il Mantova batte il Cus Pavia 24-17 e resta in corsa per l’Interregionale

Mantova Il Mantova batte il Cus Pavia per 24-17 e si rilancia nella corsa alla seconda fase. Prova di grande orgoglio per i ragazzi di Giop che riscattano il ko di Verbania, battendo la squadra seconda in classifica. Dopo un avvio sottotono e con qualche occasione di troppo concessa al Pavia, il Mantova si scuote proponendo un gioco di squadra veloce ed efficace. Domenica 13 alle 14.30 è in programma Oltremella-Mantova, ultimo appuntamento della prima fase. Vincendo, i biancorossi potranno qualificarsi al torneo Interregionale che assegna la promozione in serie B. «Siamo partiti col freno a mano tirato – afferma coach Giop – poi ci siamo sciolti mettendo in campo il nostro stile di gioco e andando in vantaggio sul 24-5. A questo punto ci siamo un po’ fermati e il Cus Pavia è rientrato in partita. Abbiamo rischiato di subire una rimonta nel finale. Ci deve essere più maturità nel gestire il vantaggio. In ogni caso, l’obiettivo era vincere e l’abbiamo raggiunto. Sottolineo l’apporto di Elia Ferrara, la cui presenza è stata utile in termini di fisicità ed esperienza. Ora tutto dipende da noi».

I marcatori: 10’ cp Azzali, 28’ m Pavia, 40’ m Opoku tr Azzali, 56’ m Pippa tr Azzali), 60’ m Cividini tr. Azzali, 61’ m Pavia tr, 77’ m Pavia.