Rugby Serie C – Seconda fase, subito il derby Mantova-Chiese

MANTOVA Il Mantova esordirà nella seconda fase del campionato domenica 4 dicembre alle 14.30 contro il Rugby del Chiese. Si parte subito con un derby. Mantovani e casalmoresi affronteranno otto partite contro le squadre della Poule B, prima di scendere in campo per altre cinque sfide contro i team della Poule A. Al termine delle 13 partite (tutte valide per il raggruppamento Conference 2), verrà stilata una classifica, con le prime di Conference 1 e Conference 2 che si sfideranno per aggiudicarsi un trofeo. Non saranno assegnate promozioni e retrocessioni. Dopo il derby, il Chiese debutta in casa con il Desenzano l’11 dicembre.

1ª giornata: Rugby Mantova-Rugby del Chiese (4/12, ore 14.30). 2ª giornata: Rugby Mantova-I Centurioni, Rugby del Chiese-Desenzano (11/12 ore 14.30). 3ª giornata: Oltremella-Rugby Mantova, Rugby del Chiese riposa. 4ª giornata: Rugby del Chiese-I Centurioni; Mantova riposa (22/1 ore 14.30). 5ª giornata: Rugby Mantova-Desenzano; Oltremella-Rugby del Chiese (29/1, ore 14.30); 6ª giornata: Rugby del Chiese-Rugby Mantova (19/2 ore 14.30); 7ª giornata: I Centurioni-Rugby Mantova; Desenzano-Rugby del Chiese (26/2 ore 14.30); 8ª giornata Rugby Mantova-Oltremella; Rugby del Chiese riposa (5/3 ore 14.30); 9ª giornata: I Centurioni-Rugby del Chiese; Mantova riposa (19/3 ore 14.30); 10ª giornata Desenzano-Rugby Mantova; Rugby del Chiese-Oltremella (26/3 ore 15.30).