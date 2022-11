Calcio Promozione – Eurogol di Iavarone: l’Asola batte l’Ome in rimonta (2-1)

ASOLA Non è solo squadra da derby. L’Asola piega in casa l’Ome e si conferma al terzo posto della classifica. Le squadre si presentano senza i rispettivi bomber: sono infatti out Buonaiuto e Galante da una parte, Corradi dall’altra. Al 10’ Chitò per Moreni che calcia al volo: palla a lato. E’ invece alto il tiro di Brentonico su servizio del solito Chitò. Al 30’ Moreni smarca il “9”, che incrocia a fil di palo. Passano sei minuti e a segnare è La Sportiva: lancio di Taufer per Badawi che anticipa Marcolini e insacca a porta vuota. L’Asola non fa una piega e si ributta all’attacco. Al 40’ Chitò mette in mezzo un pallone invitante, ma nessuno ci arriva. Due minuti dopo, però, l’Asola pareggia: cross teso di Brentonico e Caldera insacca di testa l’1-1. E con questo risultato le squadre vanno al riposo. Brivido per l’Asola al 55’, quando Furaforte timbra la traversa con un colpo di testa. Tre minuti dopo ci vuole un gran tuffo di Marcolini per togliere dal sette la sberla di Castelnuovo. Lo scampato pericolo galvanizza i biancorossi. Al 62’, su corner di Bovi, Chiari di testa impegna Romeda in una parata in due tempi. Al 75’ l’Ome ci riprova da lontano, con Baronio, e la palla sibila vicino all’incrocio dei pali. Si arriva così al minuto fatidico, l’88’, quando Di Mango serve Iavarone (classe 2003), che si esibisce in uno slalom nell’area ospite e insacca all’incrocio il gol della vittoria asolana. Esplode lo Schiantarelli, i tre punti sono in saccoccia.