Rugby Top 10 – Grassi mette in guardia il Viadana: “A Piacenza test di maturità”

VIADANA In attesa di conoscere la data del recupero del match non disputato sabato scorso col Valorugby Reggio Emilia, il Viadana di German Fernandez sta preparando la prossima sfida di sabato a Piacenza (ore 15, arbitro Mitrea di Treviso) col Sitav Lyons degli ex Biffi, Cafaro e Forte, reduce dalla sconfitta incassata a Roma dalle Fiamme Oro. Un match speciale per il seconda linea giallonero Alberto Grassi, che torna al Beltrametti da avversario. «Fra amichevoli, Coppa Italia e campionato – ricorda – noi abbiamo affrontato nell’ordine Petrarca Padova, Valorugby e Rovigo, tre squadre che vanno per la maggiore nel Top 10. Piacenza, almeno sulla carta, è una compagine alla nostra portata, ma come dice il nostro allenatore, l’atteggiamento dev’essere sempre lo stesso contro ogni avversario, a prescindere dalla sua forza e dalla classifica».

Viadana riparte dalle buone prestazioni offerte contro Reggio in Coppa Italia e Rovigo nella prima gara del Top 10. «In entrambe le partite – ricorda Grassi – gli avversari hanno preso il largo solo nel finale. Noi eravamo rimaneggiati, ma abbiamo fatto comunque bella figura. La gara di Piacenza va affrontata con lo stesso impegno e con lo stesso atteggiamento: l’avversario è alla nostra portata, come dicevo, ma bisogna rispettarlo. E’ una prova di maturità».

Lyons-Viadana è anche una sfida a distanza fra allenatori argentini, Garcia contro Fernandez (col vice Gamboa). E argentino era anche il coach giallonero nella passata stagione, quel Victor Jimenez ora secondo di Marcato nel Petrarca. «Le due gare col Sitav della scorsa stagione, inclusa quella di Coppa Italia – ricorda Alberto – non sono certo state agevoli. Piacenza, soprattutto sul suo campo, è squadra difficile da affrontare, dà sempre filo da torcere. Ha buoni giocatori e un ottimo allenatore, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra. Coach Fernandez sta dando fiducia ai giovani, che rispondono bene. Dopo il rinvio della sfida col Valorugby abbiamo una gran voglia di scendere in campo e, naturalmente, di provare a vincere».

Già recuperati per la sfida poi rinviata con Reggio, Panizzi e Quintieri saranno le armi in più per il Viadana sabato a Piacenza; Gilberto Pavan ha ripreso ad allenarsi, mentre sono ancora fermi ai box Gregorio e Manganiello.