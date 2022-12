Rugby Top 10 – Paolucci: “Viadana, su la testa e andiamo a vincere a Reggio”

VIADANA Il massimo campionato italiano di rugby si avvia ormai al giro di boa. Nello scorso weekend sono andati in scena gli incontri dell’ottava giornata, penultima del girone di andata. Le due partite del sabato sono state segnate, ahinoi, dalla vittoria esterna del Petrarca a Viadana e dei Lyons in casa con il Cus Torino. La giornata di domenica è stata caratterizzata dall’importante vittoria di Colorno per 20 a 6 sul campo del Calvisano. Grazie ai quattro punti conquistati, gli emiliani si sono portati in vetta alla classifica con due lunghezze di vantaggio sul Petrarca. Nei piani alti della classifica si conferma il Valorugby, che ha conquistato cinque punti in trasferta espugnando il campo delle Fiamme Oro con il successo per 28 a 19 a Roma. Cinque punti anche per il Rovigo che al “Battaglini” si è aggiudicato il derby col Mogliano per 38-12.

Dopo otto giornate la classifica vede cinque squadre in soli cinque punti con Fiamme Oro e Rovigo a 27, Valorugby a 28, Petrarca a 30 e, come detto, Colorno a 32. Le due lombarde, Viadana e Calvisano, restano appaiate a quota 17, un po’ staccate dal trenino di testa. Nelle parte bassa della classifica si fa complicata la situazione per Mogliano e Cus Torino rispettivamente con 4 e 6 punti rispetto ai 13 dei Lyons che hanno sconfitto i torinesi.

E in casa Viadana è ancora viva la delusione per l’amaro epilogo del match disputato sabato allo Zaffanella contro i campioni d’Italia del Petrarca Padova: il risultato finale, 29-30, brucia parecchio, anche perchè i gialloneri hanno disputato la miglior partita della stagione e avrebbero meritato di vincerla. Invece è arrivata la quinta sconfitta consecutiva e in casa viadanese c’è un po’ di comprensibile scoramento, oltre però alla consapevolezza di poter giocare alla pari con tutti. «Siamo amareggiati e delusi – ammette il terza linea Benito Paolucci – la partita col Petrarca dovevamo vincerla. Abbiamo fatto del nostro meglio e credo che avremmo meritato un risultato diverso. Affrontare i campioni d’Italia sicuramente dà stimoli particolari, ma noi prepariamo ogni partita al meglio, a prescindere dall’avversario. E così faremo anche per il prossimo match a Reggio Emilia».

La gara di sabato al Mirabello contro il Valorugby chiuderà il girone d’andata e sarà anche l’ultima per il Viadana in questo 2022 che si avvia alla conclusione. «Andiamo ad affrontare un’altra ottima squadra – dice ancora Paolucci – ci attende una partita durissima, ma speriamo di fare bene e chiudere l’anno con una vittoria, anche perchè dobbiamo interrompere la striscia negativa. Daremo tutto a Reggio Emilia, poi nel ritorno sarà importante migliorarsi. Per quanto mi riguarda, vengo dall’esperienza in serie A a Perugia e quando sono arrivato a Viadana non sapevo se avrei potuto reggere l’urto con il Top 10. Qui ho trovato un ottimo ambiente, ma soprattutto uno staff tecnico d’eccellenza che mi sta aiutando a crescere e migliorare, partita dopo partita».