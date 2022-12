Rugby giovani – Viadana U19 ancora al top, Mantova ok con l’U17

MANTOVA Le U13 e U19 del Viadana hanno brillato nei rispettivi incontri. La squadra dei più piccoli ha partecipato al Festival di Piacenza disputando quattro match in cui ha vinto e perso contro i Lyons e battuto due volte il Valorugby. Nuova vittoria per l’Under 19 targata Viadana-Mantova. I gialloneri si sono imposti per 20-12 sul campo della Junior Brescia al termine di una gara molto intensa e condizionata dal meteo. Partita solida per i mantovani,

in particolare per i biancorossi Pilati, Bianchi e Tranchida, col primo che ha messo a segno la sua prima meta stagionale. Con questi cinque punti conquistati, l’Under 19 resta al comando del suo girone.

Per quanto riguarda il Mantova, le squadre dall’U7 all’U11 hanno partecipato al concentramento a Leno. L’U17 biancorossa ha battuto l’Orio Seriate 43-17 al Migliaretto e conquistato altri 5 punti importanti per la classifica prima della lunga pausa natalizia.

Il Rugby del Chiese ha partecipato con i più piccini alla festa del rugby di Botticino. Ufficializzato e operativo l’accordo con il Calvisano nella categoria U17: i ragazzi del Chiese disputeranno il campionato con i pari età bresciani e metà delle partite si svolgeranno a Casalmoro. Sabato la mista Calvisano-Chiese (in campo Kevin Praca Da Silva e Damien Mori) è stata battuta 26-36 dal Cus Milano.