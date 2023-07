Tennis tavolo – Brunetti e Szocs, il sodalizio vincente continua

Castel Goffredo La Brunetti e Bernadette Szocs confermano la proficua unione anche per la prossima stagione. La fuoriclasse romena è la terza pedina della squadra femminile ufficializzata dal club dopo la giovane emergente Nicole Arlia e il graditissimo ritorno di Nikoleta Stefanova. Szocz vestirà per il terzo anno consecutivo la maglia della Brunetti che, anche grazie al suo contributo, si è confermata al vertice del panorama nazionale e ha messo in bacheca scudetti, Coppe Italia e Supercoppe. Bernie un mese fa ha vinto il titolo europeo individuale e a squadre, e nella classifica generale internazionale femminile occupa la 15esima posizione. «Siamo contenti di averti ancora con noi – si legge nella nota della società – buona fortuna e in bocca al lupo per la nuova stagione». Che, per quanto riguarda appunto Szocs, inizierà lunedì con la trasferta a Lima, in Perù, per partecipare al WTT Contender Lima 2023. Bernadette è la testa di serie numero 6️ del torneo e, di conseguenza, è già qualificata per il tabellone principale.

Restando in ambito internazionale, sono stati sorteggiati i gironi della prima e della seconda fase di Champions League, maschile e femminile, e quelli dello stage 1 delle due Europe Cup. La Brunetti, così come la PaninoLab Bagnolese, ha deciso di non parteciparvi. Sono quattro le formazioni italiane iscritte, una maschile e tre femminili. Nella prima fase di Champions League maschile, la Top Spin Messina sarà la testa di serie numero 1 del Gruppo C e avrà come avversari i padroni di casa cechi dell’HB Ostrov, gli austriaci del Panaceo Stockerau e i romeni del Css-Szak Odorheiu Secuiesc. Le quattro vincenti dei gironi accederanno allo stage 2, confluendo nei quattro raggruppamenti che già includono le prime otto compagini del ranking.

Anche in Champions League femminile c’è un team italiano, il Quattro Mori Cagliari, vincitore dell’ultima edizione della Europe Cup, che è già allo stage 2 nel Gruppo D con le francesi del Metz. Il Gruppo A allinea le polacche del Kts Enea Siarkopol Tarnobrzeg e le serbe del Novi Sad; il Gruppo B le spagnole dell’Ucam Cartagena e le francesi del Saint-Quentin; il Gruppo C le austriache del Linz AG Froschberg e le francesi dell’Etival. I quattro gironi saranno completati dalle prime e dalle seconde classificate dei due gruppi dello stage 1.

L’Italia non sarà rappresentata nella Europe Cup maschile, mentre nella femminile il Muravera Tennistavolo farà parte del Gruppo A, con le padrone di casa portoghesi del CTM Mirandela e le romene del CSM Constanta; e il Tennistavolo Norbello del Gruppo B, anch’esso in programma in Portogallo, con le belghe del KTTC AFP Antwerpen e le spagnole del Vellsam-Hujase Jaen Paraiso Interior.

Il Gruppo C, con le portoghesi dell’Uniao Sebastianense, le spagnole del Museo de la Almendra Francisco Morales e le turche del Tigem Spor Kulubu; e il Gruppo D, con le austriache dell’LZ Linz Froschberg, le belghe del Vedrinamur e le polacche del Bebetto Azs Ujd si svolgeranno a Linz, in Austria.

Le prime fasi di Champions League e di Europe Cup si disputeranno nella settimana del 20-24 settembre.