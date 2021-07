Rugby Top 10 – Viadana, altra new entry: da Verona il terza linea Rossi

VIADANA Nuovo acquisto per il Rugby Viadana. Si tratta del terza linea Alessandro Rossi. Nato a Bergamo il 9 giugno 1997, ha partecipato all’Accademia Federale di Remedello. Dal 2016 indossa la maglia del Rugby Verona. Arriva allo Zaffanella per rinforzare la terza linea giallonera nel massimo campionato italiano Peroni Top 10. Queste le sue prime parole da giocatore del Viadana: «Ho tanta voglia di rimettermi in gioco dopo un anno difficile a Verona, fatto di soli allenamenti, senza partite ufficiali. Vengo a Viadana con grandi motivazioni: perchè torno a giocare in Top 10; e perchè sono in una squadra competitiva e di livello». Gli fa eco il general manager giallonero Ulises Gamboa: «Alessandro proviene da Verona e si è appena laureato. È un ragazzo intelligente, che si sta mettendo in gioco a Viadana. Per noi è un terza linea con caratteristiche molto diverse rispetto a quelli che abbiamo in squadra. Ci auguriamo possa dare un grande contributo nel gioco».