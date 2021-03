Rugby Top 10 – Viadana bruciato a Roma dalle Fiamme Oro

ROMA La partenza sembrava prevedere una netta vittoria sul campo delle Fiamme Oro. Due mete nel giro di 10 minuti (0-14); invece il Rugby Viadana, a causa anche di tanti errori, è crollato via via sotto i colpi dei capitolini, che con un parziale di 32-0 hanno chiuso il match sul 32-14, conquistando anche un punto di bonus offensivo per le 4 mete segnate. Con questa sconfitta, la seconda di fila, i gialloneri scendono al sesto posto in classifica, scavalcati dal Mogliano, che affronteranno in casa nel recupero del 3 aprile, e con i poliziotti a -2.

FIAMME ORO-RUGBY VIADANA 32-14

MARCATORI P.t.: 5’ m Ciofani tr Zaridze (0-7), 10’ m Casado Sandri tr Zaridze (0-14), 23’ m Fragnito (5-14), 33’ m Vaccari tr Di Marco (12-14), 39’ m Fragnito tr Di Marco (19-14), 40’+4’ cp Di Marco (22-14). S.t.: 44’ m Moriconi tr Di Marco (29-14), 58’ cp Di Marco (32-14)

FIAMME ORO Azzolini; S. Cornelli (68’ Mba), Vaccari (71’ Fusari), Forcucci, Lai; Di Marco, Marinaro (68’ Fusco); Caffini, Cristiano (cap.) (68’ Faccenna), D’Onofrio; Stoian, Fragnito (71’ Angelone); Iacob (55’ Vannozzi), Moriconi (55’ Kudin), Zago (55’ Tenga). All.: Green.

RUGBY VIADANA Zaridze, Di Chio (13’ Jannelli, 52’ Gregorio), Manganiello, Pavan (43’ Ferrarini), Ciofani, Apperley (Cap.), Jelic, Casado Sandri, Wagenpfeil, Cosi (55’ Boschetti), Caila (59’ Mannucci), Schinchirimini, Ant. Denti (40’-40’+4’ Schiavon, 55’ Sassi), Ribaldi (68’ Fiorentini), Halalilo (48’ Schiavon). All.: Fernandez.

ARBITRO Trentin (Lecco). Assistenti: Angelucci (Livorno) e Locatelli (Bergamo). Quarto uomo: Liccardi (Salerno).

NOTE Giornata soleggiata. Partita giocata a porte chiuse. Cartellini: giallo al 40’+3’ per Caila (Rugby Viadana). Calciatori: Zaridze (Rugby Viadana) 2/2, Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 5/6. Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro 5; Rugby Viadana 0. Peroni Player of the match: Davide Fragnito (Fiamme Oro).