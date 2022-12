Rugby Top 10 – Viadana, caccia all’impresa sul campo delle Fiamme Oro

VIADANA La settima giornata del Peroni Top 10 vede il Rugby Viadana impegnato sul difficile campo della Fiamme Oro. Calcio d’inizio fissato per le ore 15 e fischietto affidato al trevigiano Filippo Russo.

I precedenti vedono le Fiamme Oro sempre vittoriose sul campo sintetico della Caserma Gelsomini dal 2017, anno in cui la squadra della Polizia si è unita al massimo campionato italiano, ad oggi. I gialloneri dovranno quindi ribaltare i pronostici che li danno come sfavoriti. Tanti i cambi effettuati da coach Urdaneta in vista della sfida con il team capitolino, rispetto all’ultima formazione scesa in campo, tra questi anche un esordiente. Prima e seconda linea confermata, in terza Paolucci e Locatelli rientrano dalla squalifica e si uniscono a Romanini. Dopo 6 settimane da titolare Rojas cede il posto a Madero che andrà a completare la linea mediana con Gregorio. Cambio forzato tra i centri, dopo che gli esami effettuati su Orellana, hanno evidenziato la rottura del crociato anteriore. Le maglie numero 12 e 13 saranno quindi indossate dal solito Dogliani e dall’esordiente Herrera. Il triangolo allargato va a completare la formazione con l’ex “fiamma” Crea all’ala insieme a Ciardullo e Sauze ad estremo. Da segnalare in panchina il gradito ritorno di Mannucci dopo un periodo di stop forzato dovuto a un brutto trauma cranico subito ad inizio stagione. «Sono molto felice di far parte della squadra questo fine settimana – afferma Herrera – Sono calmo e voglio godermi questa partita. Ci siamo allenati molto duramente questa settimana e spero, insieme ai miei compagni, di rappresentare bene in campo i valori di Viadana».