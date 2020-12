Rugby Top 10 – Viadana, disco rosso col Valorugby

VIADANA Il Rugby Viadana non riesce a difendere il suo fortino e si arrende all’ambizioso Valorugby 20-31. Dopo un primo tempo chiuso sotto 3-15, i ragazzi di Fernandez hanno iniziato la rimonta nella ripresa, ma sul 13-18 gli emiliani hanno accelerato ancora una volta. I gialloneri scendono così di una posizione in classifica, dal sesto al settimo posto. Ora qualche giorno di riposo e si ritorna in campo il 9 gennaio per la trasferta a Roma con la Lazio.

RUGBY VIADANA-VALORUGBY EMILIA 20-31

MARCATORI P.t.: 5’ cp Farolini (0-3); 20’ cp Ceballos (3-3); 28’ meta di punizione Valorugby (3-10); 37’ m Chistolini (3-15). S.t.: 41’ cp Farolini (3-18); 46’ m Ciofani tr Ceballos (10-18); 49’ cp Ceballos (13-18); 60’ cp Farolini (13-21); 67’ cp Farolini (13-24); 73’ m Leaupepe tr Farolini (13-31); 78’ m Casado Sandri tr Ceballos (20-31).

RUGBY VIADANA Apperley; Mateu (68’ Leonardi); Zaridze (61’ Ferrarini); Manganiello; Ciofani; Ceballos; Jelic (74’ Cafarra); Casado Sandri; Cosi; And. Denti (47’ Wagenpfeil); Caila; Schinchirimini (68’ Mannucci); Ant. Denti (61’ Sassi); Ribaldi (54’ Silvestri); Schiavon (73’ Fiorentini). All.: Fernandez.

VALORUGBY EMILIA Farolini; Leaupepe; Majstorovic (68’ Paletta); Vaega; Bertaccini; Rodriguez; Chillon; Amenta (61’ Conforti); Favaro (73’ Messori); Mordacci; Ruffolo; Du Preez (61’ Balsemin); Chistolini (47’ Romano); Luus; Sanavia (41’ Muccignat). All.: Manghi.

ARBITRO Agnelucci (Livorno). Assistenti: Bottino (Roma) e Bertelli (Brescia). Quarto uomo: Imbriaco (Bologna).

NOTE Giornata fredda e soleggiata, terreno in perfette condizioni. Match a porte chiuse. Cartellini: al 27’ giallo a Zaridze (Rugby Viadana). Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana) 4/4; Farolini (Valorugby Emilia) 5/6. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 0; Valorugby Emilia 4. Man of the match: Luciano Rodriguez (Valorugby Emilia).