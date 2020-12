Rugby Top 10 – Viadana espugna Colorno al fotofinish (19-22)

VIADANA Regalo di Natale per il Rugby Viadana. I rivieraschi conquistano la prima vittoria esterna a Colorno, dopo una super rimonta suggellata al fotofinish da una meta di Ciofani. Una gara tutta a rincorrere, ma vinta con grande cuore. Con questo successo Viadana si vendica degli emiliani che la passata stagione espugnarono lo Zaffanella nello stesso modo: proprio all’ultimo e dopo una grande rimonta. Domenica 27 il recupero della seconda d’andata in casa con il Valorugby, poi il 9 gennaio la ripresa del campionato in casa del fanalino Lazio.

HBS COLORNO-RUGBY VIADANA 19-22

MARCATORI: P.t.: 15’ cp Kearns (3-0), 22’ m Gesi tr Kearns (10-0), 38’ cp Kearns (13-0), 40’ m Ribaldi (13-5). S.t.: 53’ cp Ceballos (13-8), 57’ cp Kearns (16-8), 72’ m Silvestri tr Ceballos (16-15), 76’ cp Kearns (19-15); 80’ m Ciofani tr Ceballos (19-22)

COLORNO: Van Tonder; Balocchi; Chibalie, Smith; Gesi; Kearns, Raffaele; Mozzato; Sarto (Cap.), Mannelli (70’ Sapuppo); Chiappini (60’ Granieri), Cicchinelli; Alvarado, Silva M. (72’ Buondonno), Gemma (70’ Singh). All.: Prestera.

VIADANA: Zaridze (68’ Ferrarini), Bientinesi (60’ Manganiello), Mateu, Ceballos, Ciofani; Apperley, Gregorio (22’ Jelic); Casado; Andrea Denti (cap.) (54’ Wagenpfeil), Cosi; Schinchirimini, Caila; Ant. Denti, Ribaldi (70’ Silvestri), Schiavon. All.: Fernandez.

NOTE: Campo in buone condizioni. Pioggia leggera, 5°. Match disputato a porte chiuse. Cartellini: al 51’ giallo a Cicchinelli (Hbs Colorno); al 66’ giallo a Sarto (Hbs Colorno). Calciatori: Kearns (Hbs Colorno) 5/5; Ceballos (Viadana) 3/4. Punti conquistati in classifica: Hbs Colorno 1; Viadana 4. Player of the Match: Sean Kearns (Hbs Colorno).