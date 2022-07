Calcio 3ª Categoria – Il Borgo Virgilio riparte da Zanardi: “Facciamo crescere i nostri giovani”

Borgo Virgilio Un capitano non abbandona mai la nave che affonda. E così Gianfranco Zanardi è rimasto al timone del Borgo Virgilio anche dopo la retrocessione in Terza. Avrà al suo fianco il vice Emanuele Varliero, Mirko Benevelli come preparatore dei portieri e Francesco Caprini per la parte atletica. «La società ha confermato in blocco lo staff – ricorda Zanardi – e in Terza, non essendoci retrocessioni, possiamo in tutta calma far crescere i nostri giovani. Confido molto in Nocerino, che conosco sin da quando giocava nelle giovanili del Mantova, affinchè mi aiuti a far crescere i giovani e sia un punto di riferimento per loro». Zanardi, oltre alla prima squadra, avrà il compito di guidare anche gli Allievi.