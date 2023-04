Volley Serie B maschile – Gabbiano, parlano Zanini e Cordani: “Pronti per la Coppa Italia”

BORGO VIRGILIO Con uno score di 22 vittorie consecutive in campionato, in cui ha lasciato per strada soltanto un set (sabato ha rifilato l’ennesimo 3-0 al Rubicone), il Gabbiano Top Team si presenta alla final four di Coppa Italia in programma nel weekend pasquale. Venerdì affronterà in semifinale, a Castel Maggiore (ore 16), l’Ecosantagata Civita Castellana prima della classe nel girone F. In caso di risultato positivo, il sestetto virgiliano giocherà poi sabato mattina (ore 10) nel mitico PalaDozza di Bologna contro la vincente di Acqui Terme-Sarroch. La prima è una vecchia conoscenza dei virgiliani, affrontata nella prima fase (e ci sarebbe una sconfitta al quinto da riscattare); la seconda una compagine cagliaritana tutta da scoprire, imbattuta nel girone G.

Tornando al match di semifinale contro la Civita Castellana, bisogna sottolineare che la compagine viterbese sarà priva del capitano Pierlorenzo Buzzelli, il quale si è infortunato gravemente (rottura del tendine d’Achille) proprio nell’ultima gara di campionato giocata sabato scorso a Santa Croce sull’Arno e persa 3-2. Certamente un vantaggio per il sestetto guidato da Simone Serafini, che si presenta all’appuntamento al gran completo e nelle ultime partite di campionato, forte di un primato che non può essere scalfito, ha potuto gestire al meglio le forze schierando spesso le cosiddette seconde linee. «Buzzelli è il miglior giocatore della Castellana, la sua assenza in effetti potrebbe essere un vantaggio – riconosce il centrale del Top Team, Matteo Zanini – ma non dobbiamo pensarci più di tanto. Ricordiamo piuttosto che anche quando abbiamo giocato contro l’Acqui Terme, mancava nei nostri avversari Martino, eppure ci hanno battuti. Questo per dire che dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, pensare a sviluppare il nostro gioco al meglio, entrare in campo attenti e concentrati. Affrontiamo un’ottima squadra, se è prima nel suo girone ha di certo valori importanti. Conosco bene Simoni con il quale ho giocato ad Ortona. Per cui non dobbiamo in alcun modo sottovalutare l’impegno, sarebbe un errore imperdonabile».

Una raccomandazione, questa, ripresa dall’opposto Tommaso Cordani, il “bomber” del Gabbiano. «Manca Buzzelli? Vorrà dire – avverte – che i nostri avversari potranno giocare a mente sciolta e dare il massimo, per cui dobbiamo stare molto attenti. Anche noi, tra l’altro, la scorsa settimana abbiamo avuto qualche traversia sul piano fisico, ma stiamo recuperando per presentarci all’appuntamento nelle migliori condizioni».