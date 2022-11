Rugby Top 10 – Viadana, rialza la testa nel derby col Calvisano

Viadana Dopo due lunghe settimane di stop riprende il Peroni Top 10 e il Rugby Viadana 1970 rientra tra le mura dello Stadio Zaffanella per la sfida, anzi la battaglia, con il Rugby Calvisano in quello che sarà l’attesissimo derby lombardo. Appuntamento alle ore 15 per tutti i tifosi gialloneri, pronti a supportare la squadra nel big match valido per la 5° giornata. Archiviata la brutta prestazione in terra piacentina, il Rugby Viadana è pronto a lanciare il guanto di sfida al Calvisano, reduce da un inizio di stagione non proprio all’altezza delle aspettative. La squadra rivierasca al contrario si è dimostrata una sorpresa. Ma si sa, ogni partita fa storia a sé, soprattutto se si tratta di un derby in cui entrambe le squadre sentono forte la pressione. A confermarlo è Tomas Montilla. Per lui questa è la prima stagione a Viadana, ma già sente suo il derby odierno. «Sappiamo bene cosa significa per il club e per i tifosi questa partita. Cosa significa giocare contro Calvisano. Ci siamo informati e conosciamo i trascorsi delle due squadre. Sicuramente sarà una bella partita, una guerra, soprattutto per i due pacchetti di mischia. Li abbiamo studiati: utilizzano molto i primi 8 uomini e sono bravi a farlo, sia in mischia sia in maul. Non ci troveranno impreparati, siamo pronti a batterci».

Pochi cambi per il Rugby Viadana 1970, forzati dalla squalifica di Paolucci e dall’infortunio di Peruzzo costretto allo stop per la frattura del malleolo nella sfida contro Piacenza, il cui rientro è previsto per metà dicembre. Al loro posto subentrano Schinchirimini titolare dal primo minuto in terza linea e Morosini ad estremo. In panchina andrà a sedersi, dopo l’ottima prestazione con la maglia dei Caimani la scorsa settimana, il neo-acquisto Massimo Fierro in attesa del suo esordio in prima squadra.