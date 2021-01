Piano rifiuti, bollette ora ridotte del 5%

DOSOLO – Risparmio in vista per i cittadini di Dosolo: approvato, infatti, il nuovo Piano rifiuti che permetterà una riduzione dei costi pari al 5%, cifra che si traduce in circa 10 euro a famiglia nel corso di un anno.

Ammonta complessivamente a 291mila euro il Piano rifiuti approvato dalla giunta guidata da Pietro Bortolotti che è riuscita a strappare per i suoi cittadini un ribasso dopo che, stando alla bozza presentata inizialmente da Aprica A2a – la società che si occupa della gestione dei rifiuti del Comune e di tanti altri della provincia –, era stato annunciato un aumento dei costi. Incremento che, in base ai calcoli, si sarebbe dovuto aggirare intorno al 30%: un aumento a cui l’amministrazione comunale non ha voluto obbligare i residenti. Da lì, dunque una mediazione con il gestore anche grazie, come spiegato dal sindaco Pietro Bortolotti, all’interessamento del Comune di Curtatone (ente capofila della cordata di amministrazioni che hanno scelto Aprica quale gestore del servizio ormai alcuni anni fa).

Trovato così un accordo che ha portato – contrariamente all’aumento inizialmente annunciato – ad una riduzione dei costi del Piano rifiuti del 5%. Numeri che, come illustrato dal primo cittadino, si traducono in un risparmio di circa 10 euro a famiglia nell’arco di dodici mesi: il costo medio per ogni singolo cittadino è mediamente di 90 euro. Un risultato, dunque positivo sia per i cittadini che per il Comune di Dosolo che storicamente ha sempre avuto, in materia di rifiuti, costi inferiori rispetto agli altri enti della provincia.