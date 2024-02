Calcio 1a Categoria – Il portiere Bonizzi della Villimpentese eroe contro la Sere

Villimpenta La vera mina vagante del campionato ne ha combinata un’altra delle sue. La Villimpentese di Gerardo Ciccone ha mietuto l’ennesima vittima illustre, la Serenissima. Dopo la sconfitta con la Poggese, i gialloblù si sono ripresi alla grande, battendo la capolista con la rete decisiva di Filippo Falcone. Ma per mantenere il vantaggio è stato fondamentale il portiere Lorenzo Bonizzi: «Bella vittoria – afferma il portiere, che ha parato anche un rigore a Mazzocchi – . Abbiamo giocato una gara di grande abnegazione, soffrendo e sacrificandoci come una vera squadra. Visto che nel primo tempo l’arbitro aveva annullato un gol ai biancazzurri, ho pensato che, vista la pressione, un penalty l’avrebbero concesso alla Sere. Così mi sono informato sui possibili rigoristi. Quando ho visto Mazzocchi sul dischetto, d’istinto mi sono tuffato all’angolo giusto salvando il risultato». «Stiamo facendo un percorso estremamente positivo – prosegue – . Non è stato facile il salto di categoria. L’obiettivo resta la salvezza, e momentaneamente siamo in linea, visto l’ottavo posto ed il +8 sulla zona play-out, ma soprattutto il +20 sulla penultima e il +15 sulla terzultima. Vedremo cosa ci riserverà il destino». Prossimo weekend di fuoco: si va a Vescovato con la Leoncelli in un vero e proprio scontro diretto: «Mi aspetto una gara tosta e difficile – avverte – . Vogliamo riscattare l’unica sconfitta casalinga subita contro di loro, e per questo abbiamo ancora l’amaro in bocca. Sappiamo che sono una squadra insidiosa ma noi ce la metteremo tutta per vincere e portare a casa altri punti pesanti, per raggiungere la quota salvezza il prima possibile».